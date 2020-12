Sandra Sandoval recuerda cuando posó casi desnuda: 'Creo que fue el bochorno más grande que yo he sentido en toda mi vida'

En este jueves de #tbt y como siempre decenas de personas comparten fotos de sus vivencias.

Sandra Sandoval es una de las caras de la farándula local que siempre comparte una que otra foto en jueves de #TBT.

Este jueves "La Gallina Fina" compartió imágenes de cuando posó desnuda para la revista "Soho" y no es que le de mucha alegría.

Junto a las imagen en la cual se ven varias fotos de la cantante, Sandra Sandoval escribió un largo mensaje.

"Hoy es jueves de #tbt y quiero recordar la vergüenza que sentí el día que vi estas fotos en la revista Soho", empezó el escrito.

Continuó: "Hace como 12 años me propusieron hacer éstas fotos y yo contenta me las tomé pero pensaba q no me iban a sacar completa y no me las mostraron hasta que ví la revista en el supermercado".

"Casi me mueeeerooooooo. Yo creo q fue el bochorno mas grande que yo he sentido en tooooda mi vida", señaló.

"De verdad que yo veo artistas famosas haciéndoce fotos desnudas a cada momento y no les da ni pena y yo casi me muero d la vergüenza", resaltó.

Dijo: "Yo quería q la tierra me tragara. Hoy me atrevo a publicarlas porque ya han pasado muchos años y con estas fotos decirles a las personas que HOY me dicen VIEJA que no me molesta que me lo digan, al contrario me halaga saber que fui joven y bien gozao pero que en pocos años a esas personas también les dirán lo mismo (VIEJA o VIEJO )y pensarán lo mismo que yo pienso HOY".

De inmediato la hermana de Samy Sandoval recibió decenas de comentarios donde la halagaban.