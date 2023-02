¡Se acabó el amor! Anuel AA confirma su separación de Yailin

¡Los rumores eran ciertos! El matrimonio de Anuel AA y Yailin “La más viral” no estaba pasando por un buen momento, tras seis meses de casados y con una hija en camino se separaron.

Emmanuel Santiago, nombre real de Anuel AA, confirmó que ya no está con “La más viral”, la razón es desconocida, ya que el polémico cantante se reservó los detalles de la ruptura.

La confirmación de la ruptura se dio en un live, en Instagram, que realizó el intérprete de “La llevo al cielo” para abordar algunas polémicas en la que se ha visto involucrado últimamente.

Comentó que por mucho tiempo ignoró las cosas que le inventaban a su entonces pareja y decidió darse una oportunidad con ella y luego de 8 meses de relación, Jorgina Guillermo Díaz, “La más viral”, le informó que estaba embarazada.

Anuel AA confesó a sus seguidores cómo es él cuando se enamora, se entrega por completo y cuando se enteró de que iba a ser padre no estaba dispuesto a dejarla sola.

“Ustedes saben como yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailin”, dijo.

Reveló que “La más viral” no tiene la culpa de que el matrimonio terminara, todo lo contrario, Anuel AA asumió la responsabilidad, sin embargo, no entró en detalles porque no quiere que se arme una controversia por ello.

Solo aseguró que por “cuestiones personales” no están juntos. “Ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija, sigue siendo familia”, puntualizó.

Luego añadió: “Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podríamos estar juntos formando una familia bajo el mismo techo, pero por cosas no estamos juntos”.

A pesar de su separación, la expareja tendría una buena y cordial relación, a juzgar por las bonitas palabras que le dedicó él a la cantante dominicana, a quien pidió apoyen porque está trabajando por su música.

