Se beneficiaron de la partida discrecional de 'Nito' Cortizo

¡Otro problema! En medio del escándalo por los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha salido a relucir los gastos de la partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo.

La partida discrecional de octubre del presente año, del mandatario, asciende a $683,544.32, que corresponden a gastos médicos, locales e internacionales, mitigación de desastres y mejoras al hogar, funerales, actividades culturales y deportivas, convenciones, foros, cursos y giras, tanto locales como internacionales.

En el desglose de la distribución de los fondos de la partida aparecen como beneficiarios el músico Osvaldo Ayala y la Organización Miss Universo Panamá Inc., sin embargo, la ayuda económica que recibió el tipiquero es una de las que más ha llamado la atención.

“El Escorpión de Paritilla”, como se le conoce también al músico, recibió $15,841.50 como “respaldo económico parcial a servicios hospitalarios y de urgencias médicas especializados en la atención cardiovascular”, algo que ha generado molestia y disconformidad en redes.

Como recordarán, en mayo el músico sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Como era de esperarse las críticas no han hecho esperar, por el momento Ayala no se ha pronunciado al respecto e incluso TVN Noticias intentó conversar con el músico, pero no obtuvo respuesta.

“(…) Estas son las vainas que yo digo, 15 mil dólares, casi 16 mil dólares en una sola persona, que obviamente no tiene necesidades y que cuenta con los recursos suficientes como para costearse sus propios gastos médicos”, criticó Robinho el respaldo económico.

“Se me cayó un ídolo”, “Oiga señor muy rico el internado en hospital privado con la plata del pueblo”, “Devuelve el dinero, que tus hijos te paguen el hospital”, “Regresa la plata del pueblo… el gobierno no tiene por qué pagar tus facturas” y “Devuelva el dinero del pueblo, vividor”, son otras de las reacciones.

La Organización Miss Universo Panamá Inc., por su parte, recibió $15,000.00 en calidad de “donación”.

“Donación a certamen Señorita Panamá para Miss Universo como preparación para certamen internacional en El Salvador en noviembre de 2023”, se lee la partida discrecional de Cortizo correspondiente al mes pasado.

Adicional, entre los beneficiarios, en la partida de septiembre, también figura Linette Clement, con $15.000.00 en concepto de “Apoyo para gastos de preparación, entrenamiento y logística para representar a Panamá en el Concurso Miss Internacional 2023 a realizarse en Tokyo el 26 de octubre de 2023”.

Partida discrecional de octubre de 2023

Partida discrecional de septiembre de 2023

