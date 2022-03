Sebastián Yatra entre adeptos y detractores al llorar luego de cantar en los Óscar 2022

El cantante colombiano Sebastián Yatra vivió uno de los momentos más significativos de su vida durante la 94 edición de los Premios Óscar.

Sebastián Yatra interpretó el tema escrito por Lin Manuel Miranda "Dos Oruguitas" de la galardonada película "Encanto".

Aparte de su momento en el escenario lo que también dio que hablar fue que Sebastiàn Yatra rompió en llanto tras cantar.

Junto a su equipo de trabajo, a Sebastián Yatra le preguntan cómo se sintió, a lo que el colombiano respondió "mira como me sentí", mostrando el "mar de lágrimas".

"Me va a tomar un tiempo asimilar esto… Gracias a todos los que me acompañaron hoy, gracias Colombia, gracias Disney, gracias Lin-Manuel, Gracias Encanto… Gracias a Dios", escribió Sebastián Yatra en sus redes.

Este emotivo momento fue aplaudido por muchos, aunque hubo quienes también lo criticaron, pues consideran que el artista exageró.

"¡Enorme Sebas! Disfrútalo que te lo mereces!"; "Eres grande mi amor"; y "Orgulloso de ti brother", fueron algunos de los halagos.

No obstante también hubo comentarios negativos: "No no Sebas, el drama y atención de la noche se lo ganó Will"; y "Se notaba súper nervioso que hasta temblaba".

"Encanto"

Esta cinta fue la ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Animada. Película de Disney que se desarrolla en Colombia, donde una casa mágica es habitada por la familia Madrigal, y en ella la joven Maribel es la única integrante de la familia que no tiene poderes mágicos.

Esta es la sexagésima cinta animada producida por este legendario estudio.

