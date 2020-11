'Sech' y el 'Bloke Music Corp' donan $5 mil en productos de primera necesidad para los damnificados

Algunos artistas y caras de la farándula local continúan volcando su apoyo para los damnificados producto del paso del huracán Eta.

Recientemente, el Despacho de la Primera Dama dio a conocer el apoyo del "Bloke Music Corp” y Sech, quienes realizaron una importante donación.

Según un post que se realizó en el Instagram del despacho, se realizó una donación de más de $5 mil en productos de primera necesidad: Agua, leche, comida seca y artículos de aseo, los cuales serán destinados a las provincias que se han visto afectadas por las inundaciones y deslizamientos.

En la publicación se extendió un agradecimiento a el “Bloke Music Corp” y a Sech por su contribución. “¡Somos un país solidario!”.

“Estoy orando mucho por los países afectados por la tormenta (huracán). Dios meta su mano. Y ayudando n lo que pueda también”, comentó a través de su Instagram Stories el Sech a inicio de noviembre.

Posteriormente, con el paso de Iota “El Peluche” envió un mensaje a las zonas afectadas. Hace dos días escribió: “Mi gente de San Andrés y Centro América los tengo en mis oraciones y estamos orando, y ayudando en todo lo que se pueda”.

Los mensajes del cantante generaron una serie de reacciones, pues algunos cuestionaban si realmente estaba apoyando a los afectados.

“San Andrés ¿Por qué? Apoya a Panamá”, “Una cosa es decir y otra es hacer”, “Así son todos, se olvidan de su pueblo”, “Con postear que ayuda no quiere decir que lo haga”, son algunos de las críticas.

Tras darse a conocer la contribución del cantante algunos salieron en defensa del artista.

“Él siempre ha donado per nadie sabe”, “Que él no publique que está donado no quiere decir que no lo esté haciendo”, “Para que le sigan tirando hate al man”, son algunos de los comentarios.