'Sech', el gran ausente en las nominaciones de los Billboard Latin Music Awards y MTV VMA's

Se acercan importantes fechas para la industria de la música, se aproxima la temporada de premios, donde se reconocen los mejores sencillos y álbumes.

Dos importantes premiaciones han anunciado sus nominaciones, los Billboard Latin Music Awards y MTV VMA's.

Los Latin Music Awards anunciarán a los ganadores el 23 de septiembre, en 59 categorías de los principales géneros musicales.

Por su parte, los MTV VMA's regresan a la ciudad de Nueva York, en el Barclays Center, el domingo 12 de septiembre, y reconocerá el trabajo de los artistas en 14 categorías.

Luego de hacerse públicas las listas de los nominados, los seguidores de 'Sech' se preguntaban si el artista figura en ella, sin embargo, lastimosamente no.

A pesar de que “42” figura como uno de los mejores álbumes latinos en lo que va del año no fue nominado en estas premiaciones.

Algunos usuarios en las redes afirman que el álbum no fue nominado porque no entra en el periodo de tiempo que establecen las premiaciones para ser considerados, lo cual tendría sentido, y explicaría la ausencia de 'Sech' entre los nominados, pero no es así.

“42”, álbum que nació en pandemia, fue lanzado en abril de 2021, y de acuerdo a Billboard, para seleccionar a los nominados se basan en los listados de su portal y el éxito comercial de los sencillos y álbumes publicados entre febrero de 2020 y agosto de 2021.

Mientras que los MTV VMA's premia a los mejores videos musicales del año, pero para la edición 2021 se han ampliado la premiación, no solo se premiará videos, sino que también canciones, letras, artistas y hasta los fanáticos.

A pesar de que “42” no figura en las nominaciones, es considerado como uno de los mejores álbumes en lo que va del 2021 y los fanáticos del artista coinciden con ello.

