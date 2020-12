'Sech' escribió dos canciones de uno de sus diarios, los cuales contienen los momentos más sentimentales de su vida

Recientemente, Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido en la industria musical como Sech, comentó que su hermano encontró su diario.

Explicó que su hermano encontró un cuaderno donde escribió los momentos más impactantes y sentimentales de su vida. “Donde me desahogaba siempre, ufff. Lo voy a convertir en música”, dijo “El Peluche”.

A través de Instagram, Sech ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre el mencionado diario.

“Este cuaderno que se encontró mi hermano tiene un montón de cosas que me pasaron, no me acordaba de todo eso, que locura bro”, se lee en una de sus últimas historias.

Añadió que sus vivencias las está haciendo música. “Ya lo estoy haciendo música muchachos y estoy haciendo lo que en verdad siempre quise hacer musicalmente hablando”.

Adelantó que ya escribió dos canciones de uno de los cuadernos.

“Uno de los cuadernos, ya de este escribí dos canciones, que mágico todo esto”, concluyó diciendo.

Dato

Sech ha estado sonando mucho en las últimas semanas en redes sociales.

Una de las noticias que alegró a su fanaticada fue el galardón que se llevó Sech en los Premios Billboard de la Música Latina 2020.

Recientemente, el cantante recibió las Llaves de la Ciudad de manos del alcalde José Luis Fábrega y hace apenas unos días cumplió 27 años.