'Sech' hizo retumbar 'El Choli' con un extenso repertorio y artistas invitados

El oriundo de Río Abajo, “Sech”, cumplió uno de sus sueños, presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y fue todo un éxito.

Con un lleno total Carlos Isaías Morales Williams, nombre real del artista, se presentó en la primera fecha de las tres funciones que estará realizando en Puerto Rico.

“El Choli” retumbó al ritmo de la música del panameño, puso a bailar y a cantar al público. En las redes sociales circulan los videos donde se aprecia que las personas disfrutaron la presentación de “El Peluche”.

“Sech” debutó como solista en el coliseo e interpretó un repertorio de más de 30 canciones, incluyendo clásicos que han marcado su trayectoria en la música como “Relación”, “Otro trago” e “Ignorantes”.

Las entradas para los próximos shows están agotadas y esta noche, 9 de abril, el músico se presentará por segunda vez en “El Choli” y el 10 de abril, será la última función.

Las presentaciones, producidas por Noah Assad Presents y Move Concerts, del panameño en Puerto Rico forman parte de la gira “Mi sueño”, a la cual invitó a varios artistas.

En la primera función “Sech” tuvo como invitados a De La Ghetto, Jhon El Driver y Martin Machore, quien puso al coliseo a corear “La botella”, primer sencillo, estrenado en 2005, por el cual fue reconocido el dúo “Mach & Daddy”, integrado en su momento por Machore.

La invitación que le hizo “El Peluche” a Machore ha sido aplaudida en las redes sociales y muchos consideran que ha “callado bocas”, pues en reiteradas ocasiones ha sido criticado por supuestamente no apoyar a sus coterráneos.

“Y todavía dicen que Sech no apoya”, “Niveles, dedicado a los críticos”, “Para los que decían que no apoya a talentos nacionales”, “Está dándole vitrina a su compatriota, que grande El Peluche” y “Chuzo, nunca me lo imagine, es un gesto grande”, son algunas de las reacciones.

Dímelo Flow, amigo y productor de “Sech”, por su parte, agradeció a Puerto Rico, pues han hecho historia. “3 Choli sold out”, escribió.

