'Sech' resalta el trabajo de algunos artistas panameños

Carlos Isaías Morales, "Sech", utilizó sus redes sociales para dar las gracias a algunos artistas y compositores panameño por inspírarlo.

"Sech" publicó mensajes en sus stories de Instagram, reconociendo el trabajo de algunos artistas de locales.

Dijo: “Mis respetos para todos esos artistas que me inspiraron sin conocerme, y me enseñaron que sí se puede: El Roockie, Eddy Lover, Demphra, Joey Montana, Predikador, Martín Machore (Match and Daddy), El General, El Chombo, Makano, Flex, Nando Boom, me faltaron un montón, gracias de todo corazón”.

El artista panameño también mencionó y le dejó un mensaje al cantante "Yemil", conocido como "El Maleante Caro".

“Quizás muchos en Panamá, no entiendan a esta persona, pero es un artista muy talentoso y especial, el mundo va a saber de ti", este fue el mensaje que dejó para "Yemil".

"El Peluche" sigue cosechando éxitos, ya que anteriormente había posteado en su stories de Instagram que uno de sus sueños era tener su propio concierto en el "choliseo" de Puerto Rico.

Al "Sech" se le cumplió uno de sus deseos y muchos compañeros del género urbano internacionales le brindaron su apoyo.

El cantante compartió una publicación en la cual hacia énfasis a la presentación "Choliseo" de Puerto Rico.

"1:00 p.m. y estoy llorando porque a esta misma hora en el pasado quizás no llegaban los alimentos a mi mesa , solo lo que veía a mi alrededor era gente explotando los globos de los sueños y hoy poder decirles que estoy anunciando mi CHOLI es algo increíble esto es algo que está en mi lista de sueños hace mucho tiempo y Dios me permite compartirlo con ustedes el día de hoy. Mi sueño en el choli!! Quien pensaría que de rio abajo, Panamá hoy estaría anunciando mi primer concierto en el choliseo de Puerto Rico, los sueños si se cumplen…"; fue el mensaje que publicó Sech en su cuenta de Instagram.

"Sech" realizará la presentación en el "choliseo" donde compartirá tarima con Arcángel, Bad Bunny, Farruko y J Balvin.

