Sandra Sandoval cuenta su experiencia con los piojos: 'A lo perro me dio piojo a mí'

Una vez más la tipiquera Sandra Sandoval demuestra que es todo un personaje.

Sin amilanarse la “gallina fina” confesó a sus seguidores en Instagram, más de un millón, que tuvo piojos cuando estuvo en la escuela.

“Miren, soltándome unas anchoas que me hice en el pelo. Que si me dio piojo. ¡jojojo!, a lo perro me dio piojo a mí”, dijo Sandoval.

La tipiquera comentó que cuando estaba en la escuela los piojos le caminan en la camisa y un día en medio de la desesperación su mamá me le echó Baygon en el cabello.

Las cosas no salieron bien, ya que Sandoval entró en desesperación. “Yo salí despepita de la desesperación cuando esos piojos empezaban todos a caminar”, manifestó.

De acuerdo a su experiencia, nadie le echa cuenta a Sandoval sobre el tema. “A mí no me venga a echar cuento de piojos, que de piojos sé yo”, añadió.

Sandoval les adjudica a los piojos el crecimiento de su cabello. Expresó: “Yo creo que el piojo ha hecho que me crezca el pelo bonito”.

El video donde la tipiquera explica su experiencia acumula más de 62 mil reproducciones y testimonios de personas que han pasado una situación similar entre ellas Doralis Mela.

La presentadora de “A lo panameño” reveló que también fue “piojosa a lo perro”. “Somos dos”, escribió Mela.

“A mí también, y no me da pena decirlo, vea eso es parte de la infancia”, “Será que los piojos tiene biotina la hija”, “Chiquillo que no pasó por una buena piojera no tuvo infancia”, se lee en la sección de comentarios de la publicación.

