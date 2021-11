¿Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield se unen en la tercera entrega de Spider Man?

El próximo mes llegará a la sala de cines la película “Spider-Man: No Way Home” y recientemente su protagonista, Tom Holland, ha publicado el cartel oficial de filme.

El estreno de la cinta del arácnido ha despertado mucha expectativa y sobre ello, hay muchos rumores y teorías.

En un intento por devolverle el anonimato al hombre araña el Doctor Strange ha traído a todos los enemigos del joven héroe; Octopus, duende verde, Elektro y el hombre de arena, personaje que no ha sido confirmado.

Ante esta premisa los fanáticos han especulado sobre la posible participación de los otros dos hombres araña, Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que no ha sido confirmado, sin embargo, una reciente filtración hace más tangible las teorías de los fanáticos.

El crítico de cine John Campea ha sido el responsable de revelar algunos de los secretos más importantes de la producción y en una de sus publicaciones compartió una fotografía que confirma la participación de Maguire y Garfield en la película.

Los otros dos hombres araña ayudarán al personaje de Tom Holland a vencer a los villanos y a restaurar el orden, lo cual abre la posibilidad de que Maguire y Garfield colaboren en futuras producciones.

La aparición de Maguire y Garfield era un secreto a voces, pero había muchos detalles que apuntaban que estarían de laguna forma u otra en “Spider-Man: No Way Home”.

Los fanáticos tendrán que esperar hasta el estreno del filme para salir de dudas y confirmar si todo lo filtrado es real, incluyendo la fotografía donde salen los tres Spider Man.

“¡Esta película te dejará boquiabierto! Confía en mí”, escribió Holland en la descripción de la publicación donde reveló el poster del filme.

El padre del actor, Dominic Holland, no dejo pasar la oportunidad y bromeo un poco. “¿Necesitas que te recojan de algún lugar?”, escribió en la publicación.

he aquí el póster completo con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/iHSd0er581 — el planeta de omar(@oomargalvan) November 9, 2021

La cara lastimada de Tom Holland se ve igual que en la foto que sacó Empire, además no recuerdo ninguna postura de Tobey y Andrew como en esta foto, spiderverse confirmado? #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/KCD37T2vt2 — Spider-Man: Argentina #SpiderManNoWayHome (@NoWayHomearg) November 9, 2021

Cracks, no le busquen 3 pies al gato...



Mismo corte de Tom Holland

Misma locación del vídeo filtrado de Andrew Garfield

Es la casa donde Peter y May se resguardan. Y si, ahí está Matt Murdock.



No traten de negar lo innegable... pic.twitter.com/Ye5RjTwObZ— Uncharted Robbie (@UnchartedRobbie) November 9, 2021