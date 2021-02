¿'Sech' respondió los señalamientos del supuesto robo de una canción?

‘El Peluche’, Sech, no está perdiendo el tiempo, la semana pasada estrenó "911", un sencillo de su nuevo álbum llamado "42" y hoy, anunció que hay un tema nuevo en la calle.

A través de su Instagram Stories el Sech dio a conocer que el tema "Loco” del puertorriqueño Wisin ya está disponible y en el cual colaboró él y Nicky Jam.

“Me gusta cuando no dices nada, me dice todo tu mirada… Que rico es tenerte encima de mí, que me beses así”, dice parte de la letra del tema.

“Loco” en un día ha logrado más de 13 mil reproducciones en Youtube.

Seguida de la historia donde Sech anunció el lanzamiento de “Loco”, en otra publicación habló sobre su nuevo álbum.

Dijo: “Desde este momento no voy a decir más nada. Solo voy a demostrar cómo es la vuelta”.

En la misma historia comenta algo que se podría interpretar como si al cantante panameño le estuvieran tirando hate, porque manifiesta que siempre se queda callado pero esta vez su “fronteo” va a ser la música.

“Siempre me quedo callao full. Pero mi fronteo va ser la música, y cómo le meto”, se lee en la historia.

Y concluye diciendo: “Solo miren cómo lo hago. Shhhhh voy con Dios y mis fanáticos”.

Robo de una canción

Las declaraciones de Sech podría estar relacionado con una acusación de supuesto robo de una canción. ¡Que fuerte!

En la publicación oficial donde el Sech anunciaba que ya estaba disponible ‘911’, el cantante español Maikel Delacalle comentó que le daba vergüenza como el panameño saco así sin más el tema, cuando según él la canción la escribieron juntos.

En sus historias de Instagram Maikel comentó algo que se podría interpretar como una indirecta: “Todo cae por su propio peso”.

