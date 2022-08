'Sech' y Darell arreglaron sus diferencias: 'Panamá y Puerto Rico, una sola familia'

Por primera vez “Sech” se ha referido a la polémica que desató el cantante puertorriqueño Darell, con quien grabó “Dame Break”, tema que salió supuestamente sin la promoción del panameño.

Darell cuestionó la carrera de “El Peluche”, como también se le conoce al oriundo de Río Abajo, lo tildó de ser un “mal agradecido” y creer que “está caminando por encima del cielo”.

“Dame Break la metimos sin promo de Sech, que le dio alzheimer y se le olvidó quién lo trajo a él juego, everybody go to the discotek”, comentó el puertorriqueño.

Luego de hacerse públicas las declaraciones de Darell, los panameños salieron en defensa de “Sech” e incluso Kenny Man puso el pecho por su colega, sin embargo, hasta entonces la otra cara de la historia no se había referido al tema.

Toda polémica tiene dos versiones y finalmente “Sech” ha hablado sobre las supuestas diferencias que tiene con Darell y aseguró que la amistad al final supera cualquier situación.

“Mi gente por problemas y situaciones muy personales he estado ausente en las redes sociales y se malinterpretaron algunas cosas, entre esas cosas no tuve la oportunidad de explicarle a Darell lo que estaba sucediendo”, inició diciendo “Sech”.

En este sentido, “El Peluche” aclara que no fue que no le dio la gana de promocionar el lanzamiento o que se le subieron los humos, pues se lo atribuye al hecho de que estaba atravesando situaciones personales y por ello, estaba alejado de las redes.

“(…) y creo que al igual que yo, todos discutimos o tenemos diferencias con nuestros amigos, pero al final la amistad supera cualquier situación, pues eso sucedió el día de hoy. Panamá y Puerto Rico, una sola familia”, afirmó el músico.

“Sech” también aprovechó su regreso a las redes para invitar a sus seguidores para que escuchen “Dame Break”, canción que asegura que le encanta.

El tema se estrenó hace un mes y acumula más de 6.1 millones de reproducciones.

