Selena Gómez tuvo un episodio depresivo en medio de la pandemia

Selena Gómez confesó que al principio de la pandemia y el prolongado confinamiento, sufrió una depresión, de la que logró salir.

A pesar de las consecuencias que ha dejado la pandemia, Selena Gómez no ha dudado en explicar abiertamente lo mucho que le costó adaptarse a la nueva normalidad.

Gómez habló de su experiencia en un Instgram Live con Vivek Murthy, especialista en Salud Pública, se lee en La Botana.

Comentó: "Al principio me costaba lidiar con lo que sucedía, la verdad es que tuve depresión, es que mi trabajo consiste en viajar, en conectar con la gente, hacer a la gente feliz. Y eso es lo que me hace feliz a mí, por lo que lo he pasado bastante mal".

Así lo confirmaba la actriz que, con tan solo 28 años, nunca ha dejado de demostrar lo importante que son sus seguidores para ella.

Selena Gómez pasó días difíciles, pero el desarrollo de nuevos proyectos la ayudó a superar esa etapa.

Añadió: "Poco a poco, descubrí que las cosas que estaba haciendo fueron saliendo, y eso fue algo súper emocionante".



Poco a poco y ya más hacia el final, me di cuenta de que aquellas cosas en las que estaba trabajando, empezaban a cristalizar y eso fue demasiado emocionante.

"Trabajé en proyectos personales, como una línea de belleza que tiene como objetivo alcanzar los 100 millones de dólares en 10 años para donarlos a la salud mental", contó.

Continuó: "Recientemente, he podido ir al estudio a crear, así que diría que ahora mismo estoy saliendo completamente nueva de esto".

"Lo conseguí con las personas adecuadas y haciendo las cosas correctas para no volverme loca", añadía la intérprete de "Lose You to Love Me", dijo según se lee en www.rtve.es