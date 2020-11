Las plataformas de streaming tienen un extenso catálogo de contenido, mes tras mes lo renuevan, sin embargo, hay unas producciones que logran atraer mucho público en comparación con otras.

Si eres de las personas que buscan algo más que una película de dos horas, entonces las series son una opción para ti, te podrías entretener y mantenerte ocupado por días e inclusive meses.

Una buena idea podría ser guiarte por las sugerencias y opiniones de otras personas, en este sentido, te presentamos las series televisivas más populares de noviembre en Netflix, según Reelgood.com, un sitio que ayuda a los internautas a saber si un determinado programa está en streaming y en qué plataforma se puede ver.

"The Queen's Gambit" o "El Gambito de la Reina" encabeza la lista de las producciones televisivas más vistas en Netflix.

La serie cuenta con una temporada de 7 episodios, la cual tiene una alta audiencia de IMDb de 8.8 (113,091 votos) y fue muy bien recibida por los críticos.

Esta producción televisiva es extremadamente popular entre los usuarios de Reelgood últimamente.

Pisándole los talones a "The Queen's Gambit" está "The Crown", la cual está inspirada en la vida de la Reina Isabel II, con una audiencia IMDb de 8.7 (128,138 votos).'



Existe una amplia variedad de series y en todos los géneros: Ficción, comedia, terror, animación, dramas políticos y "thriller" e intriga. Lo cual podría hacer un poco difícil seleccionar que ver.



"Reelgood.com" es un sitio que ayuda a los internautas a saber si un determinado programa está en "streaming" y en qué plataforma se puede ver. También analiza los datos de 4 millones de usuarios mensuales, para determinar que están viendo y extrapolar la programación más vista en una determinada semana.

Recientemente, se estrenó una nueva temporada para un total de 40 episodios. La serie que narra las rivalidades políticas y el romance de la Reina Isabel II, sí como los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX ha logrado atraer a una gran audiencia.

El tercer lugar de la lista lo ocupa "Supernatural", producción que sigue a Sam y Deam Winchester en su lucha contra todo tipo de amenazas sobrenaturales que están en su recorrido por Estados Unidos.

"Supernatural" tiene un índice de audiencia IMDb alto de 8.4 (385,666 votos) y cuenta con 15 temporadas para un total de 320 capítulos.

La comedia "Cala de Schitt" ocupa el cuarto lugar de la lista, tiene una audiencia de IMDb de 8.5 (54,941 votos).

"Better Call Saul", "The Great British Bake Off", "Criminal Minds", "Chappelle's Show", "The Office" y "Grey´s Anatomy" son las otras series que forman parte del top de 10 de las producciones más populares.

