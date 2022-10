Shakira: ¿Cuál es el estado de salud del papá de la cantante?

Al parecer Shakira no sale de una para caer en otra, el papá de la artista está hospitalizado.

Luego del estreno de "Monotonía", la colombiana enfrenta otro mal momento familiar debido a que su padre se encuentra delicado de salud.

De acuerdo a la prensa catalana, William Mebarak, de 91 años, ha sufrido varios problemas con su estado físico tras una fuerte caída que meses atrás lo mantuvo hospitalizado por un tiempo.

Ahora, el papá de Shakira fue trasladado al hospital Teknon y ahí ha permanecido algunas noches, aunque se desconocen las causas que lo llevaron ahí, de acuerdo a los medios internacionales.

De igual manera, reconocen que el estado de salud es grave y habría empeorado en días recientes.

Hasta el momento, ni Shakira ni su mamá Nidia Ripoll han dado alguna declaración al respecto.

Sin embargo, los seguidores de la Shakira le dejaron mensajes de apoyo en sus redes sociales deseándole fuerza y pronta recuperación para William.

'Monotonía'

En la nueva canción de Shakira hay unas duras frases, ¿se las dedicó a Piqué?

"Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", se escucha.

“Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, también dice la canción.

