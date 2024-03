Estados Unidos

Shakira dice que 'Última' será su última canción sobre su ex

'Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto', señaló.

Miami / EFE / @panamaamerica

- Actualizado: 21/3/2024 - 05:10 pm