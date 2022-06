Shakira y Piqué: Los mejores memes sobre la separación de los famosos

Finalmente, se ha confirmado que Skahira y Gerard Piqué se están separando luego de 12 años de relación y dos hijos, Milán y Sasha, quienes se han convertido en la máxima prioridad de la ahora expareja.

Versión impresa

“Nos estamos separando”, dice parte del escueto comunicado difundido por la agencia de comunicación de la barranquillera, quien nunca estuvo casada con el defensa del F. C. Barcelona, por lo tanto, no se puede catalogar como un divorcio.

Los rumores sobre la separación trascendieron a los medios de comunicación, primero en los tabloides españoles, a inicios de mes y desde entonces muchos supuestos acaparaban los principales titulares.

Skahira no reveló las causas de la ruptura, está en su derecho no ventilar este detalle, y pidió respeto a la privacidad, sin embargo, los comentarios sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista no han cesado.

Entre las especulaciones, las cuales en su mayoría se han hecho en redes sociales, no han faltado los memes (imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet) sobre la situación amorosa de Shakira, muchos hacen referencia al posible reemplazo del futbolista.

yo despues de enterarme que pique le fue infiel a shakira: pic.twitter.com/JKQRT2wlX6— (@C4NGUR0) June 1, 2022

La crisis amorosa de la colombiana coincide con el video del intérprete de Superman, Henry Cavill, desconcentrado durante una entrevista debido a la presencia de la ex de Piqué, evento que tuvo lugar en 2015, pero que se viralizó recientemente.

Pero este no es el único famoso que podría reemplazar al ex de Shakira, según los usuarios en las redes, en la ecuación también aparece Chris Evans, Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pues recientemente comenzó a seguir a la cantante en Instagram, lo cual no podría significar nada, pero aun así a algunos le resulta sospechoso.

Shakira despertando de su siesta y viendo que ya todo el mundo le está buscando marido nuevo: pic.twitter.com/dwrPX0NwGZ— Andy (@ImAnotherAndy) June 3, 2022

En las publicaciones con fines caricaturescos también ha salido a relucir la parte deportiva, afirman que la colombiana ya puede pasar a formar parte de la alineación del Real Madrid, club que ganó recientemente la Liga de Campeones.

VEA TAMBIÉN: Franklyn Robinson se postulará como representante en el corregimiento de Río Abajo

Otros memes destacan la cantidad de eventos que han ocurrido en el mundo de la farándula en los pocos días que han transcurrido del mes de junio como la victoria de Johnny Depp en los tribunales en el juicio por difamación contra Amber Heard, los conflictos entre Christian Nodal y J Balvin, el sensual baile entre Dua Lipa y a Arón Piper, y otros.

Uno se levanta, mira las redes y lo primero es la actualización de que Shakira y Piqué si se están separando y ahora Aaron Piper y Dua Lipa saliendo. pic.twitter.com/m5uT5F5HgL— Nat (@Torresnat19) June 4, 2022

Pero sin duda alguna la separación de Shakira ha estado entre los temas más comentados. ¿Cuál ha sido tu meme favorito?

Se imaginan a Shakira triste escuchando Antología de Shakira pic.twitter.com/HNCslkU6oS— (@thaisviterie) June 3, 2022

Llegué tarde a los memes de Shakira? pic.twitter.com/rRn9uC8zjP— Jarvey Bautista (@JarveyconJ) June 2, 2022

Me ha dolido éste meme de Shakira pic.twitter.com/YgwhuBgT4P— Luis Morales (@luismor_sv) June 4, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!