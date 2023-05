Shakira y Tom Cruise no están saliendo, según 'TMZ'

Hay rumores de que Tom Cruise está “extremadamente” interesado en Shakira, esto luego de que fueran vistos charlando en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, el pasado fin de semana, sin embargo, todo apunta a que solo son amigos.

Los nuevos informes afirman que Shakira está soltera y no tiene ningún vínculo amoroso con Cruise como titularon algunos medios, dato que reveló un allegado de la barranquillera al sitio TMZ.

La fuente aseguró que Shakira y Cruise estuvieron juntos ese día por un amigo en común, Lewis Hamilton los invitó al evento y pasó un buen rato con ambos durante la carrera.

En cuanto a si Cruise le envió flores o no a Shakira al día siguiente del evento, la fuente explicó que no está seguro si es legítimo o no, no obstante, hizo hincapié en que la barranquillera no está interesada en tener pareja.

El tema de Cruise quedó aclarado, aunque no ha sido la misma cantante la que se refirió al tema, pero los rumores de que está saliendo con Lewis se han intensificado aún más desde que se fueron a navegar junto a un grupo de amigos.

Los días en los que la colombiana se quedaba en casa para evitar a los medios de comunicación han quedado atrás y ahora tiene una vida social muy entretenida, ya que tuvo un segundo encuentro con Hamilton.

Se han hecho públicas imágenes de los famosos en alta mar, lucen sonrientes y espectaculares juntos, lo cual no significa que haya una relación amorosa, aunque esto ha sido suficiente para dar pie a especulaciones.

Puede que estemos ante lo que podría ser una simple amistad, pero es más que evidente que hay complicidad entre Shakira, de 46 años, y Hamilton, de 38.

Shakira optó por un look muy veraniego, apropiado para navegar, en Miami Beach. Lució un top y una falda con flecos estilo trikini, modelo que algunos de sus fanáticos reconocerán, pues ella misma lo diseñó y su amiga Bego lo confeccionó.

Hamilton, por su parte, optó por un atuendo más discreto en colores neutros; eligiendo una camiseta negra, pantalones a cuadros en blanco y negro y una sencilla gorra blanca.

