Sheldry Sáez celebra sus 29 años recordando lo intenso que han sido para ella los últimos nueve años

La modelo y empresaria Sheldry Sáez cumplirá 30 el próximo año, pero por lo pronto, inició la despedida del piso dos.

Sáez cumplió hoy, 15 de enero, 29 años y lo celebra recordando lo intenso que han sido para ella los últimos nueve años.

“Empezando oficialmente la despedida del segundo piso. ¡Mis 29! Miro hacia atrás y uff, ha sido intenso. En mis veintes presenté programas de radio y TV, modelé, bailé, actué, canté, hice un reality show, escribí dos libros casi tres, me certifiqué como speaker, creé mi marca ‘Inspírate’ que empezó con un blog y va por 4 agendas”, se lee en una publicación que realizó y acompañó con dos fotografías en Instagram.

Pero estos no son los únicos logros obtenidos para la modelo, comenta que se independizó, aprendió a pagar sus cuentas a fin de mes, a ser su propio jefe y a tomar sus propias decisiones.

En cuanto al amor, Sáez enfatiza que le rompieron el corazón más de una vez, aunque según ella, también es probable que también haya roto algunos.

“Conocí muchos países, me gradué de Lic. en Mercadotecnia, se unieron más de 400 mil personas a mi red social y empecé a trabajar con marcas”, dijo Sáez.

Añade que en sus 20 se fue de fiesta, “y he tenido hangovers, pelié, lloré, me equivoqué, amé, emprendí”.

De igual manera compartió una de sus anécdotas de sus últimos 9 años. Comentó: “A mis 20 recuerdo que cobré un par de deudas de secundaria para salir a cenar sushi... Y hoy, 9 años después me siento tan agradecida de tanta intensidad”.

Según la modelo los veintes le enseñaron que pueden reinventarte cuantas veces quieras y que no importa si tienes que empezar desde cero, no importa cuánto tengas, de que sitio lejano vengas, no importa tu acento, tus manías.

“Solo importan tus ganas de construir y hacerlo con respeto a los demás”, concluyó diciendo.