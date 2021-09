Sheldry Sáez realizó un conversatorio sobre su libro 'Miss Ceo'

La exmiss Sheldry Sáez realizó su primer conversatorio de su último libro “Miss Ceo”.

La chitreana respondió varias preguntas de su obra a un grupo de mujeres. El conversatorio, Organizado por la Cámara Panameña del Libro.

Dijo: “Aprovecho para compartirles unas fotos de ayer en el primer conversatorio presencial de mi nuevo libro”.

La modelo hizo referencia a esos pequeños esfuerzos que se tienen que hacer para lograr un emprendimiento, pero que al final todo esfuerzo, valdrá la pena.

Está muy comprometida en sus "ejercicios, en agosto tuve en tema de salud, y mi salud es primero”

“Cuando me enfermé dije mi bienestar es primero”, añadió.

Compartió: “Gracias a las chicas que me acompañaron ayer en el conversatorio, escuchar su feedback luego de leer mi libro me ayuda a crecer como escritora y me motiva a seguir inspirando a más mujeres a organizarse para su Proyecto de Vida”.

Sáez presentó su libro a mediados del mes de junio, el cual trata de la organización y el emprendimiento.

"En mi libro 'Miss Ceo' tienes 12 capítulos cargados de motivación y herramientas que me han sido útiles para escribir tres libros, para hablar en público con impacto, para organizarme y emprender, para crecer como influencer en redes sociales", dijo.

Al presentar este libro recibió una serie de comentraios positivos, muchas felicitaciones le llovieron a la empresaria.

Con información del diario hermano Crítica

