Sheldry Sáez recibe críticas por vestir la pollera usando un maquillaje que no va acorde al traje típico

Estamos a escasos días de “Halloween” y las caras de la farándula local se ponen creativos a la hora de realizar sus disfraces.

Recientemente, la modelo y empresaria Sheldry Sáez publicó una fotografía, donde luce empollerada con un maquillaje muy particular, en la mitad del rostro tenia pintada una calavera.

La publicación fue realizada el 18 de octubre en la cuenta de Instagram de Sheldry, y en el pie de foto explica que se inspiró en la leyenda de la “Mujer empollerada”.

“Dice la historia que una mujer empollerada, muy hermosa, se le aparece de noche en los caminos a los hombres imprudentes que vienen tarde de los bailes y fiestas del pueblo. Cuando un campesino borracho se la topa, ella pide que la lleven en su caballo y el ingenuo la monta y se la lleva pensando que es su noche de suerte, pero es la sorpresa del borracho que la bella mujer se transforma en un horrible esqueleto empollerado que hace desaparecer a sus víctimas”, se lee en la publicación.

Sin embargo, a pesar de la minuciosa explicación a los internautas no les gustó nadita la idea de usar el traje típico como un disfraz de “Halloween”.

A través de Instagram el programa “Oye la Mordida” reposteó la fotografía y en la sección de comentarios varias personas fueron a opinar sobre la situación.

“Noooo puede ser que use nuestro traje típico como disfraz de Halloween, nooo nooo y no”, “Falta de respeto al traje típico panameño”, “No le veo para nada la gracia. Al contrario, me parece una falta de respeto. Y me parece extraño de su parte. Sancionada”, “Los atuendos típicos símbolos deben ser intocables, y no mezclar con nada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Ante esta situación Sheldry posteó en sus stories el libro de la historia, el escrito se titula “La Saga Panameña: Un tema inquebrantable” de Dora P. de Zárate.

Pero no todos los comentarios eran malos, algunos instaron a los que criticaron a la modelo a buscar la leyenda sobre la “Mujer empollerada”.

“BUSQUEN LA MALDITA HISTORIA Y DEJEN DE CRITICAR SIN SABER”, escribió una usuaria.

“Porque les ofende no está usando la pollera mal, no la alteró ni nada solo es maquillaje en su cara no le hizo nada al traje”, comentó otra persona.