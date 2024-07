Sheynnis Palacios en Guatemala: 'Estoy muy feliz de estar en el país de la eterna primavera'

La Miss Universo nicaragüense Sheynnis Palacios llegó a Guatemala para una visita de varios días, aclamada a su arribo por unas 150 personas, muchas de ellas compatriotas de la reina de belleza.



"Estoy muy feliz de estar en el país de la eterna primavera", dijo Palacios en declaraciones a medios locales después de aterrizar en Ciudad de Guatemala.



"No había estado en Guatemala pero sé que no será la última vez", añadió la ganadora del popular concurso de belleza en su edición del año anterior.



Palacios estará el domingo en la elección de la representante de Guatemala para la edición de 2024 de Miss Universo, en una competencia local que se llevará a cabo en Antigua, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país.



Alrededor de unas 150 personas, muchas de ellas nicaragüenses radicadas en Guatemala, se acercaron en la noche del viernes al aeropuerto internacional La Aurora para esperar la llegada de Palacios.



Tras aterrizar en Guatemala, Palacios fue atendida y recibida en la terminal aérea por la actual Miss Universo de Guatemala, Michelle Cohn.



La reina de belleza, de 24 años y quien no ha regresado a Nicaragua desde su triunfo, ha visitado en los últimos meses San José, Costa Rica, y Miami, Estados Unidos, además de República Dominicana, entre otros países.



Sheynnis Palacios es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuya edición de 2023 se celebró el 18 de noviembre en El Salvador.



La reina de belleza vive en Nueva York para atender sus compromisos con la franquicia internacional y por ahora no tiene fecha de retorno a Nicaragua.



El equipo de Miss Nicaragua atraviesa un momento complicado en su país después de que la exdirectora de la organización Karen Celebertti fue desterrada por el Gobierno que preside Daniel Ortega y acusada por los delitos de conspiración y traición a la patria.

