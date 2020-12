Shia LaBeouf está dispuesto a buscar ayuda para tratar sus problemas tras la demanda de FKA Twigs

El protagonista de "Transformers", el actor Shia LaBeouf está dispuesto a tratar sus problemas psicológicos y de adicciones después de que la cantante FKA Twigs presentó una demanda contra él, donde lo acusa de abuso físico y verbal durante su relación, se lee en "La Botana".

"Shia necesita ayuda y él lo sabe. Estamos buscando activamente el tipo de tratamiento hospitalario significativo, intensivo y a largo plazo que él necesita desesperadamente", aseguró el abogado del actor, Shawn Holley en entrevista con "Variety".

FKA Twigs alegó que sufrió agresión sexual de parte del actor, además de abuso verbal y físico, que van desde ataques violentos hasta estrangulamiento.

También lo acusó de haberla contagiado con una enfermedad de transmisión sexual y haber disparado a perros callejeros con un arma para entrar en el personaje de su película "The Tax Collector".

El abogado de Twigs, Bryan Freedman, dijo que su cliente intentó resolver el asunto en privado, antes de hacer pública la demanda, pidiéndole a LaBeouf que hiciera una donación a una organización para víctimas de violencia doméstica y que aceptara recibir un tratamiento psicológico, sin embargo, él se negó.

Si la demanda de FKA prospera, el actor podría ser condenado a pasar varios años en prisión.

La cantante FKA Twigs inició a principios de diciembre, una demanda contra su ex pareja, Shia LaBeouf, por agresión sexual, agresión y estrés emocional.

Los cargos, presentados ante una corte de Los Ángeles, incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales.

En un comunicado compartido por New York Times, Shia LaBeouf aseguró sentirse arrepentido por sus actitudes.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por los heridos. No hay nada más que pueda decir”, mencionó.