Silvestre Dangond también se tomará un descanso

¡Sorprendidos! Así están los seguidores del colombiano Silvestre Dangond, luego que el artista anunciara que hará un alto en su carrera musical durante cierto tiempo.

El cantante fue invitado al Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar, en La Guajira, y allí interpretó sus mejores éxitos.

En medio de este espectáculo se detuvo y dijo: “a partir del 14 de enero chao familia”.

Silvestre Dangond no dio mayores detalles del por qué tomó esta trascendental decisión, pero aclaró que su retiro es temporal.

“Me duele decirlo, y estaba esperando un sitio ideal para decirlo”, así comienza el video del fragmento del concierto del ídolo vallenato donde reconoce que se siente cansado.

Tras la noticia, el también actor, reconoció que sus seguidores le han dado todo y merecen todo de él.

"Y volveré cuando lo sienta, y volverá cuando me sienta diferente, cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes, de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí. Ok”, agregó el cantante de vallenato.

El ganador del Grammy Latino terminó comentando que su acordeonero Juancho De La Espriella, con quien compartió sus primeros pasos hacia la fama, ya estaba viejo.

En su cuenta de Instagram Silvestre Dangond mostró su felicidad por el concierto en el municipio ubicado en el departamento de la Guajira.

Datos

Silvestre Dangond se ha caracterizado por ser uno de los juglares del vallenato más importante en los últimos años. Sus grandes éxitos han hecho que, inclusive, sea comparado con leyendas como Diomedes Díaz.

El intérprete heredó el talento de su padre William José el Palomo Dangond, reconocido productor y artista de la música vallenata, se lee en Infobae.

