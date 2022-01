Silvia Pinal Está libre de la covid-19 y finalmente se pudo reunir con Alejandra Guzmán

La primera actriz Silvia Pinal está libre de la covid-19 y aunque ya estaba en casa no se había podido reencontrar con su hija, Alejandra Guzmán, quien también se contagió con el virus.

Versión impresa

En una entrevista para "Ventaneando" Pinal dio a conocer que ya estaba bien de salud y dijo que finalmente se pudo reunir con su hija, luego de que esta fuera dada de alta.

Guzmán tomó una postal del reencuentro con su madre y la publicó en su perfil de Instagram, "Mi madre es un roble", escribió en la descripción de la foto.

La cantante abraza a su progenitora mientras le da un tierno beso a Pinal, quien tiene un buen semblante, reseña Telemundo.

Como era de esperarse, la publicación ha generado mucha interacción, cuenta con más de 79 mil likes y más de mil comentarios.

Además, Alejandra Guzmán, quien confirmó sin querer que su madre padece demencia, aprovechó este post para agradecer a sus followers por las muestras de cariño que le hicieron llegar a su mamá, quien durante su hospitalización también estuvo recibiendo mucho amor.

“Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos, toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre”, escribió la cantante.'



"Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos, toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre", dijo Alejandra Guzmán.

Cabe señalar que la semana pasada, Pinal dio detalles de su salud en una plática con la comunicadora Pati Chapoy. “Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr, todo eso”, dijo la actriz.

VEA TAMBIÉN: Panameños están listos para la gala de los premios Grammy

Además, aprovechó para platicarle a la periodista cómo fue estancia en la clínica que se atendió: “En el hospital, bendito sea Dios, pasó pronto. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y terminó muy bien”, apuntó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!