Sofía Valdés, hija de Ana Lucía Herrera, estrena su primer tema titulado 'Little I Know'

Luego de varios de años de estudio en las escuelas de música y arte, Sofía Valdés, hija de la presentadora de televisión Ana Lucía Herrera, realizó el lanzamiento de su primera canción.

El tema titulado "Little I Know" es el primer tema de la cantante y compositora que forma parte de los artistas de Warner Records US.

Como toda madre orgullosa, Ana Lucía Herrera publicó un post en donde detalló como su hija inició en la música.

A los 16 años fue a estudiar música a Interlochen Arts, escuela que encontró por Google, aplicó, mando composiciones y la aceptaron. "Fue un reto para ella, había mucha competencia, eso era dale y dale hasta la noche todos los días", dijo Ana.

Fue a estudiar a Liverpool, una universidad de Paul McCartney y un cazatalentos empezó a trabajar con ella. "Estudiaba en Liverpool de lunes a miércoles y grababa y componía en Londres de jueves a sábado... flaquita y con frío la panameñita se esforzó un montón. A veces sentí que se me iba a partir. Ella es una mujer muy determinada, pero con un corazón pasado de humilde", reveló su madre.

En más de 1,000 y una ocasión Sofía se quiso regresar. Extrañaba el calor de su país y sobre todo su cultura. El año pasado fue difícil.

El tema ha tenido buena aceptación y varias de las caras de la farándula local han manifestado su apoyo a la joven cantante.

Sandra Sandoval publicó en tema de Sofía en sus historias en Instagram y aseguró que le gusta mucho su voz.

Por su parte, la presentadora Paty Castillo también alabó y elogió el talento de Sofía.

“Acabo de llorar, es lo más motivador y hermoso que he leído hoy. Ella es una artista nata. Amo su canción. Ya quiero el escuchar el álbum completo”, escribió una usuaria en la publicación de Ana Lucía Herrera.