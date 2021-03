Son Miserables sobre Horacio Valdés: 'Ayer tuvimos el sepelio para despedir a nuestro hermano'

El pueblo panameño aún está en negación, todavía no se asimila la repentina partida del vocalista de Son Miserables, Horacio Váldes, quien falleció a causa de infarto mientras hacía ejercicio.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Son Miserables se agradeció las muestras de apoyo y cariño luego de conocerse la lamentable noticia.

“Gracias de todo corazón por quererle tanto. Ayer tuvimos el sepelio para despedir a nuestro hermano. Con tiempo pensaremos en otras formas de mantener vivo su legado”, informaron en un escrito, donde también invitan a los seguidores del músico y abogado a sintonizar un tributo que se transmitirá la noche de este sábado en TVN.

Asimismo, los seguidores y amigos de Valdés se han dado cita en el Teatro Nacional, donde se habilitó un espacio, donde han colocado ofrendas florales, velas y globos al pie de unas fotografías de quien fuera en vida el vocalista de la popular banda de rock y de la Nave.

Javier Antelo, guitarrista de Son Miserables, dijo “Mi hermano HV, no sabes cómo me duele escribir estas palabras. Y no quiero decir que es un adiós sino un hasta luego”.

“Vivimos muchos momentos en estos 30 años, pero yo me quedo con uno muy especial, que es el ser coautor de una canción que llegó a los corazones de mucha gente, 'Ganas de Verte' me siento muy orgulloso de eso. Te quiero 'hermano' y sé que donde vas a estar nos vas a estar apoyando a seguir en la música”, expresó Antelo.

En el escrito Son Miserables detalló que siguen los planes de la puesta en escena de “Solo las estrellas bastarán”. “En julio 2021 siguen los planes de la obra en Teatro Nacional que ojalá todos puedan ver, él estuvo involucrado hasta el último detalle y muy emocionado por poder usar sus canciones en esta plataforma”.

Por su parte, Aaron Zebede, quien estuvo trabajando de cerca con el músico los detalles de la obra, comentó en la última publicación de Valdés que está comprometido con terminar lo que él empezó.

“Mi hermano… vamos a terminar lo que empezaste. Nos vemos en el estreno (porque sé que vas a estar ahí)”, escribió Zebede.

A saber

Extraoficialmente trascendió que solo el círculo íntimo y los familiares asistieron a las exequias de Horacio Valdés, la cual se realizó ayer, en la Iglesia de Guadalupe en Calle 50.