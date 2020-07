Subastan carta escrita por la princesa Diana

Un vendedor de autógrafos y manuscritos puso a la venta una carta escrita por el puño y letra de la princesa Diana, la cual redactó el 27 de junio de 1991, unos días antes de su cumpleaños número 30, se lee en "Telemundo".

Versión impresa

El diario británico "Daily Mail" obtuvo imágenes de la carta de la princesa, la cual fue escrita en papel con el logotipo del Palacio de Kensington.

La carta estaba dirigida al amigo de la princesa, Dudley Poplak como agradecimiento por un regalo por su cumpleaños.

"Me pregunto qué traerán los próximos 10 años". "¡Los últimos 10, he aprendido mucho de una manera interesante!", escribió la integrante de la realeza.

"¡Desde cuándo he podido guardar un regalo para el día correcto y me temo que sus tres maravillosos dibujos no fueron la excepción!", prosiguió.

Otra carta también se puso en venta, pero está fue escrita por la madre de la princesa, Diana Frances Shand Kydd, redactada luego del fallecimiento de su hija.

Ambas cartas están valoradas en $764 y se venderán el 30 de julio, pero se estima que podrían aumentar su valor.

Anteriormente también se subastó una carta de la princesa que data del 21 de junio de 1989.

VEA TAMBIÉN: Abren convocatorias de IberMúsicas

En dicho documento también aparece el membrete del Palacio de Kensington, y además de estar firmada por ella, también aparecen las firmas de sus hijos, los príncipes William y Harry.

Diana cumplió 30 años el 1 de julio de 1991, y al año siguiente, en 1992, se separó del príncipe Charles. La expareja finalizó el divorcio en 1996. Diana murió en 1997, poco después de cumplir 36 años.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!