Taron Egerton: El actor está en Panamá por unas filmaciones

Las primeras palabras del actor de Hollywood Taron Egerton a su llegada a Panamá, esto para la filmación de la cinta "The Stars at Noon", fueron: "Qué Xopá, Welcome to Panama Taron & Jack".

El Ministerio de Comercio e Industrias, anunció hace unos meses sobre del rodaje de la cinta "The Stars at Noon" (Las estrellas al mediodía), de la conocida directora y guionista francesa Claire Denis.

La directora había mencionado que en octubre iniciaría el rodaje de la cinta en locaciones panameñas, lo cual fue destacado por medios internacionales.

El famoso Taron Egerton, actor británico que conocimos como Gary "Eggsy" Unwin de las cintas "Kingsman: Servicio secreto" (Matthew Vaughn, 2014), ‘Eddie el Águila’ (Dexter Fletcher, 2016), "Kingsman: El círculo de oro" (Matthew Vaughn, 2017) y "Rocketman" (Dexter Fletcher, 2019), título que le valió un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por su encarnación de Elton John, ya está listo para iniciar el rodaje.

Egerton reemplaza en el papel al conocido Robert Pattinson, que era el famoso que actuaría inicialmente, pero, por problemas de agenda con otras películas, salió del proyecto.

En "Stars at the Noon", la realizadora adaptará "The Stars at Noon", la novela de Denis Johnson de 1986 en la que una mujer norteamericana retrata la revolución nicaragüense de mediados de los 80.

El papel femenido en la historia, será para Margaret Qualley, que ha actuado en las historias "Dos buenos tipos" (Shane Black, 2016), "Érase una vez en... Hollywood" (Quentin Tarantino, 2019) y la reciente "Sueños de una escritora en Nueva York" (Philippe Falardeau, 2020).

Por el momento no se han detallado las locaciones escogidas para grabar la cinta.

Al ser una historia que tiene desde drama, romance y algo de acción, se espera que se filme en la ciudad.

La noticia de la llegada del actor a Panamá ha causado revuelo en redes sociales.

