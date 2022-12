Tatiana Vélez presuntamente visitó a 'Yemil' en la prisión

¡Polémica! Otra vez Tatiana Vélez es tema de conversación, en esta ocasión fue vista haciendo fila para entrar a un centro penitenciario. ¿A quién iba a visitar?

En una fotografía que ha circulado rápidamente en redes sociales y en grupos de Whatsapp se puede ver a Vélez, vestida con un pantalón jean y un suéter morado, haciendo la fila para entrar al centro penitenciario.

Se desconoce a quién iba a visitar ni en qué centro estaba haciendo fila para ingresar, no obstante, las especulaciones no se han hecho esperar, los rumores apuntan a que estaba visitando al “Maleante caro”, como también se le conoce al polémico artista.

Actualmente, Yemil está cumpliendo una sentencia de 75 meses de prisión por delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones personales psicológicas en perjuicio de su expareja, luego de ser detenido el pasado 12 de noviembre.

Vélez y Yemil han mantenido una relación intermitente e incluso se enfrentaron en un juicio por violencia de género, donde el artista fue encontrado culpable, logró un acuerdo de pena y la sentencia fue reemplazada por días multas.

A finales de 2021, se separaron, Vélez estuvo de viaje a inicios de este año y poco después salió a la luz que estaba embarazada, muchos presumieron que era del artista, pero en un live aclaró que este no era el padre de la pequeña.

Durante estos meses, a pesar de que la relación no continuó, el tira y hala entre Vélez y Yemil no ha cesado, continuamente se lanzaban indirectas en las redes sociales e incluso el intérprete le dedicó unas barras en una de sus canciones.

Vélez, por su parte, indicó en más de una ocasión que no quería saber nada de sus ex, por lo tanto, algunos no entienden que aún mantenga un vínculo con el artista.

Tras hacerse pública la foto de Vélez en la entrada del penal no han cesado las críticas y comentarios malintencionados.

- “La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar”.

- “Ella no era la que había cambiado, pregunto”.

- “Hay gente que ni con golpes aprende”.

