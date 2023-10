Tatiana Vélez sobre su foto íntima: Confió en quien no debía

¿No fue un error de dedo? La maquillista Tatiana Vélez emitió un comunicado para aclarar lo sucedido con una reciente filtración de una fotografía íntima.

La fotografía fue publicada en las historias de su cuenta de Instagram y poco después fue eliminada, pero duró el tiempo suficiente para extraer el material y difundirlo en otras plataformas.

La maquillista se resguardó y se mantuvo en silencio, ya que esta no es la primera vez que sucede esto, no obstante, la noche del 19 de octubre, publicó un comunicado donde aclaró que no se trata de un error de dedo, sino más bien de un abuso de confianza de la persona que le maneja las redes.

Justamente para evitar este tiempo de situaciones Vélez tiene quien le maneje sus redes sociales, lo cual no ha sido efectivo, ya que según contó, depositó su confianza en quien no debía.

“Esta y las veces anteriores que se han filtrado este tipo de contenido que atenta contra mi integridad y violan mi privacidad ha sido consecuencia de confiar en quien no debía ya que la hizo de dominio público”, se lee en el escrito firmado por Vélez.

Asimismo, pidió disculpas a su hija y familia por la “vergonzosa situación”.

En vista de que esta no es la primera vez que la maquillista se ve envuelta en un escándalo relacionado por contenido íntimo las críticas no han cesado y la han acusado de querer llamar la atención.

Al respecto dijo que no necesita exponerse de esa forma a propósito para llamar la atención, pues sus visualizaciones no disminuyen por nada y para muestra están sus lives que siempre han dado los mismos números.

Pese a las aclaraciones, en redes sociales los señalamientos en contra de Vélez continúan.

“Que burla esa tipa, dizque comunicado”, “Mañana dirá que fue unos de guarda espalda que filtró la foto”, “Pobre muchacha lo bu-rra se le desborda”, “Disque quién maneje mis redes, ay no”, “Al menos se pronuncia más que Nito” y “Yo me pregunto si ella tiene cerebro”, son algunos de los comentarios.

