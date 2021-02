Tavo Flores estrena el video oficial del tema 'La escuela de la vida'

El esposo de "La Gallina fina”, Sandra Sandoval, el músico Tavo Flores estrenó el video oficial de su nuevo éxito.

Versión impresa

Recientemente, Tavo Flores lanzó en todas las plataformas digitales el tema “La escuela de la vida”.

“La escuela de la vida' me ha enseñado tantas cosas, a punta de tropiezos he tenido que aprender que la vida no es nada fácil, no es color de rosa”, dice parte de la letra del nuevo tema.

En lanzamiento vino acompañado con video oficial y todo. ¡Ujumm!

En la plataforma, YouTube, el tema cuenta con más de 3 mil reproducciones.

En una breve descripción el músico explica “este video habla de mis vivencias personales y cómo, con esfuerzo y dedicación y sobre todo preparación, pude llegar donde estoy hoy día”.

A los seguidores del músico le ha gustado mucho el tema, no han dudado en compartir algunos comentarios con Flores.

“La verdad que la letra de esta canción es sumamente atinada y la interpretación de Tavo Flores está más insuperable”, “Muy bonita pieza, siga así señor Tavo, porque la juventud necesita esos consejos” y “Ese es mi Tavo carajo, que Dios lo cuide”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.

VEA TAMBIÉN: Medidas: Lavar los envases de alimentos en casa luego de hacer las compras

A través de su cuenta de Instagram, Tavo Flores compartió el video de un “chinche”, como les dicen a los niños en el interior, bailando con su abuela.

“Si hay algo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros niños es la alegría y la picardía de la música típica panameña”, dijo Tavo Flores en la publicación.

Dato

Cabe mencionar, que video oficial de “La escuela de la vida” fue dedicado a Sabina Valdés, la madre del tipiquero.