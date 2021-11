Taylor Swift y Jake Gyllenhaal: Aumentan las especulaciones sobre los motivos de su separación

Por casi una década los swifties, fanáticos de Taylor Swift, han especulado que los sencillos "All Too Well" y "We Are Never Ever Getting Back Together", del disco "Red", están dedicadas al actor Jake Gyllenhaal.

"Red" fue estrenado en 2012, y estás dos canciones fueron minuciosamente analizada por los fanáticos de Swift y concluyeron que la letra de los sencillos estaba inspirada en el breve romance de la cantante y el actor.

A mediados de 2010, las celebridades empezaron a pasar tiempo juntos y en octubre de ese año confirmaron que estaban juntos, pero tres meses después tomaron caminos separados.

Recientemente, la cantante lanzó una nueva versión de "All Too Well", con una duración de más de 10 minutos y nueves detalles sobre el rompimiento, aumentando aún más las especulaciones.

"Dijiste que, si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y eso me dio ganas de morir", entona Swift, quien deja entrever que la diferencia de edad fue el motivo de la separación, ella tenía 21 y él 29.

Sobre el pretexto de la diferencia de edad, la cantante lanza un reproche: "Y nunca fui buena para contar chiste, pero el chiste dice: 'Me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad'".

La separación fue un momento complicado para Swift y también lo dejó plasmado en la letra de la canción. "Dicen que todo lo que está bien, termina bien, pero paso un nuevo infierno, cada vez que cruzas por mi mente", dice otra parte del sencillo.'



El 12 de noviembre, Taylor Swift lanzó 'Red' (Taylor's Version), regrabación del disco de 2012, y el cual incluye una versión inédita de 'All Too Well' de más de 10 minutos.



Los fanáticos de Taylor Swift afirman que 'All Too Well' narra el breve romance de la cantante con Jake Gyllenhaal.



Jake Gyllenhaal se ha mantenido alejado de las especulaciones y mantenido silencio.

Otros detalles que sustentan las especulaciones de los seguidores es que la historia que se narra en la canción coincide con viaje y escapadas que realizo la expareja, además de algo que dejó olvidado en la casa de la hermana del actor, una bufanda.

Swift siempre ha hecho referencia de sus relaciones pasadas en sus canciones, mientras Gyllenhaal ha sido más reservado sobre la relación que tuvo con ella. En 2015, cuando se le preguntó sobre la separación, solo comentó que Swift es una "chica hermosa".

Con la nueva versión de "All Too Well" Gyllenhaal se ha mantenido alejado de las especulaciones, ha guardado silencio y continúa viviendo su vida.

Un allegado a Gyllenhaal, de 40 años, informó a E! News que "Jake no tiene ningún interés en nada de eso", y añadió que él "no lee chismes ni les presta atención… Está ignorando todo el ruido".

Por último, cabe resaltar que la nueva versión de "All Too Well" vino acompañado con un cortometraje protagonizado por Dylan O'Brien y Sadie Sink, y el sencillo "We Are Never Ever Getting Back Together", reseña las supuestas consecuencias de la relación con Gyllenhaal.

