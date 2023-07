Tekashi instó a Anuel AA a olvidar todo y a 'fajarse'

La polémica entre Anuel AA, Yailin “La más viral” y Tekashi 6ix9ine tiene más capítulos que una serie de Netflix, el dimes y diretes continúa en Instagram y cada vez más se van ventilando detalles de la vida privada de los famosos.

¿Cuál es la solución para este enfrentamiento? Tekashi, a quien se le ha visto pasar mucho tiempo con Yailin, eligió el camino de la violencia, pues al parecer llegó a su límite e invitó a Anuel AA a “fajarse”.

En la más reciente publicación del rapero este aseguró que el ex de Yailin quiere venderle al público que es un gangster, sin embargo, le dio una dosis de realidad, ya que lo conoce y sabe que el intérprete no es así.

“(…) yo te conozco a ti, a ti no te gusta fajarte con la gente”, comentó Tekashi, quien instó al ex de Yailin a decir la hora y el lugar para resolver sus diferencias.

“(…) Olvídate de todo, tú y yo vamos a fajarnos”, reiteró el rapero.

Respecto a la invitación de Tekashi, Anuel AA no se ha pronunciado, no obstante, en una de sus últimas publicaciones dio a entender que no iba a hablar más del tema.

En dicha publicación, de acuerdo a Anuel AA, Tekashi ha armado un plan para que a él lo denuncien por abuso y así no poder ver más a su hija, cosa que presuntamente el rapero quiere lograr a toda costa.

“(…) manipulando a las personas y las mentes con dinero, ese es su plan satánico que hay aquí, manténganse vivos y no se dejen engañar de nada, ni nadie que yo sé que para ustedes es entretenimiento, pero mi hija es vida real”, escribió Anuel AA.

Asimismo, desmintió las conversaciones que publicó su expareja, Yailin, donde presuntamente él la está amenazando, ya que afirmó que dichas capturas de pantalla están manipuladas.

La controversia ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales e incluso ha sido motivo de burlas. ¿Cesará la controversia?

