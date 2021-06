'Thriller' protagonizados por mujeres

El thriller policial, "La muchacha que limpia", marca el regreso de las producciones originales mexicanas de ficción a la pantalla.

La serie, que estrena un capítulo cada domingo por HBO, sigue a Rosa, papel interpretado por Damayanti Quintanar, quien necesita operar a su hijo para salvarle la vida.

Rosa trabaja como personal de limpieza para una de las familias más ricas de México, empleo que la llevará a estar en el lugar y momento equivocados, quedando atrapada en una red de excesos, impunidad y asesinatos.

Al igual que la que la serie que sigue a Rosa, hay otros thrillers sobre mujeres que han tenido que enfrentarse a situaciones tan terribles como complicadas, manteniéndolos al borde del suspenso.

'Mare of Easttown'

Esta serie los ubicará en una pequeña ciudad de Pensilvania en donde Mare Sheehan, interpretada por la ganadora del Óscar, del Emmy y del Globo de Oro, Kate Winslet, tendrá que investigar y resolver el asesinato de una jovencita de la comunidad.

Mare tendrá que lidiar al mismo tiempo con las complicaciones de su propia vida, e irá descubriendo como todo lo que creyó cierto empieza a desmoronarse a su alrededor.

La producción los llevará por un viaje sombrío que involucra a una comunidad cerrada, y muestra con autenticidad como las familias y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

'Sharp Objects'

De la mente de la escritora Gillian Flynn, su ópera prima y best-seller se convirtió en una misteriosa e intrigante miniserie protagonizada por Amy Adams.

Este thriller psicológico sigue a la reportera Camille Preaker quien regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de una joven y la desaparición de otra.

Mientras trata de construir un rompecabezas sobre su propio pasado y la relación con su madre, Camille se encuentra a sí misma y una historia de conexión con las jóvenes víctimas.

'The Undoing'

En esta miniserie basada en el libro "You Should Have Known" de Jean Hanff Korelitz, Grace Sachs interpretado por Nicole Kidman, está viviendo la única vida que siempre quiso para sí misma.

Grace Sachs es terapeuta exitosa, tiene un esposo devoto y un hijo pequeño que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York. De la noche a la mañana se abre un abismo en su vida: una muerte violenta, un marido desaparecido y, en lugar de un hombre que Grace creía conocer, sólo una cadena de terribles revelaciones.

Abandonada a raíz de un desastre generalizado, y muy público, y horrorizada por las formas en que no ha seguido su propio consejo, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y para ella misma.

'Big Little Lies'

Basada en best-seller de Liane Moriarty y protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, esta serie de comedia oscura cuenta la historia de tres madres de clase alta cuyas vidas aparentemente perfectas se desmoronan hasta el punto del asesinato cuando una madre soltera se muda a su pintoresco pueblo costero de California.

