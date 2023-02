Tokischa en Premio Lo Nuestro: ¿Qué significa su 'look'?

“Extravagante” e “impresionante”, son algunos de los adjetivos que describen el look que utilizó la rapera Tokischa en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, entrega anual que tuvo lugar en el Miami-Dade Arena.

La intérprete de “Delincuente” llegó a la premiación luciendo un bigote rubio y con las cejas decoloradas, las cuales resultaban imperceptibles a la vista casi al punto de que daba la impresión de que se las había depilado.

Estos dos elementos resultaron ser los más extravagantes del look de la rapera, quien optó por un traje de pantalón y corsé-chaqueta con rayas, asimétrico que dejaba un brazo al aire y el otro tapado, con imperdibles incluidos.

Respecto a su look, Tokischa, de 26 años, dijo lo siguiente: “Yo pienso el concepto, me imagino cómo me siento y analizo el mensaje que quiero enviar. La moda es arte porque es algo que se crea y que se piensa. Superé las expectativas”.

Tokischa aseguró que su outfit representa la “fuerza femenina” y que “todos tenemos energía femenina y energía masculina dentro”.

“Este look representan la fuerza femenina, lo erótico, sensual, pero, sobre todo, esa sutileza femenina y esa fuerza”, comentó en su paso por la alfombra roja.

Pese a que la rapera explicó el significado de su look, no todos comprendieron lo que quiso transmitir y las críticas no se han hecho esperar.

“Dos neuronas, una duerme y la otra anda de viaje”, “¿Qué le pasa a ella? ¿Qué está pasando en la industria de la música?” y “Que ridiculez, Dios mío, no es para una fiesta de disfraz que te invitaron niña”, son algunos de los comentarios.

Nominaciones

Tokischa estaba nominada en dos categorías, “Revelación femenina” y “Artista femenina del año – urbano”, sin embargo, se fue a casa sin ninguno de los galardones.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡No ganó! Eso sí, la rapera se fue con el honor de haber sido la más comentada de la alfombra roja.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!