Travis Taliaferro presenta 'FRECUENCIAS' en Panamá

El artista contemporáneo-abstracto Travis Taliaferro, panameño-americano radicado en Nueva York, regresa a Panamá para presentar su más reciente exhibición titulada “FRECUENCIAS”. La muestra se inaugura el viernes 23 de enero en el Julián Rooftop Restaurant (Bella Vista) y estará abierta al público de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

“FRECUENCIAS” propone la vibración como esencia fundamental de todo lo existente. A través de formas, colores y texturas, Taliaferro convierte sonidos y ritmos en un lenguaje visual abstracto que une lo material con lo intangible.

Cada obra nace de una escucha profunda: el artista graba sonidos de la naturaleza, música, poesía y textos sagrados. Estas vibraciones son interpretadas en lienzos bidimensionales que traducen lo invisible en campos visuales dinámicos.

Taliaferro se define como “traductor de lo invisible”. Destaca que la pieza se completa solo cuando el espectador la interpreta, estableciendo un diálogo esencial entre la obra y quien la contempla.

Presentar esta serie en Ciudad de Panamá tiene un significado íntimo para el artista. Representa un retorno a sus raíces maternas y al territorio emocional donde se originan muchas de sus referencias culturales y afectivas.

Como extensión de la experiencia, se lanza por primera vez “Arte que Viste”: una colección limitada de pashminas inspiradas en las obras de la serie. Estas piezas permiten llevar el universo visual de Taliaferro sobre la piel.

Las pashminas fueron curadas por Thalía Velásquez y confeccionadas en Colombia con materiales reciclados certificados. Así, el arte trasciende el lienzo y se transforma en un gesto íntimo, portable y consciente.

Finalmente, una obra seleccionada de la exhibición será destinada a beneficio de FANLYC, Abou Saad Shriners y Fundación Hope, organizaciones que apoyan a niños con cáncer, quemaduras o fracturas óseas, así como a mujeres en situaciones de violencia doméstica.