Valentina Trespalacios: ¿Qué se sabe del cruel asesinato de la Dj?

Valentina Trespalacios, reconocida Dj colombiana, fue encontrada sin vida en un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, de la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia.

El cuerpo de Trespalacios, según narró su tío Carlos Trespalacios, estaba desmembrado dentro de una maleta, la cual fue encontrada el 22 de enero, a las 3:00 p.m., por un residente del lugar.

La joven, de 23 años, salió de rumba con su novio, un norteamericano, el viernes 20 de enero y la fiesta se extendió hasta el sábado, por lo tanto, la familia no duda de que sea la última persona que la vio con vida.

El tío de la Dj aseguró que el cuerpo de su sobrina fue encontrado con el pijama con el que comúnmente dormía y cuando estaba de rumba envió mensajes, vía Whatsapp, estando en la discoteca y subió estados con su novio.

El tío de la joven adelantó que el novio de su sobrina está desaparecido, información que fue confirmada por el coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

Bejarano afirmó que el cuerpo de la víctima no estaba desmembrado como aseguró el tío, fue puesto en la maleta a presión y el informe preliminar arrojó que no hay evidencia del uso de armas de fuego ni cortopunzantes. "Hasta el momento del levantamiento no tenía ningún signo visible de violencia", dijo la autoridad.

Sobre el novio de la DJ, que según la familia de Valentina fue la última persona con la que ella tuvo contacto, el coronel manifestó no tener información, pero aclaró que está en proceso de investigación.

“Por parte de la Policía de Fontibón se entregó el material probatorio a la unidad investigativa. No tenemos información (del nombre del novio), eso es todavía parte de la investigación. Esos datos aún no los tenemos acá”, puntualizó el oficial.

Mientras las investigaciones sobre la muerte de la Dj siguen su curso, la familia pide celeridad en el caso.

"(...) No hay dudas que ellos estaban compartiendo, entonces queremos que él aparezca, que dé la cara, que nos dé su versión, que nos diga dónde la dejó, ¿qué pasó con ella?", expresó el tío de la víctima.

