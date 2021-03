Vanessa Bryant responde un año más tarde a la actriz Evan Rachel Wood por difamar a Kobe Bryant

La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant está en un momento delicado de su vida tras la pérdida de su marido y a su hija ‘Gigi’ hace poco más de un año.

No obstante, son varios los que aun tratan de manchar la imagen de la leyenda del baloncesto, a quienes no duda en responderles.

El sábado atacó a la actriz Evan Rachel Wood - quien acusó a Marilyn Manson de agresión sexual-por llamar a su difunto esposo Kobe Bryant “violador” el día de su muerte.

Horas después de que se supo la noticia de la trágica muerte de la leyenda del baloncesto en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas el 26 de enero de 2020, la protagonista de la serie “Westworld” tuiteó: “Lo que ha sucedido es trágico. Estoy desconsolada por la familia de Kobe. Fue un héroe deportivo. También fue un violador. Y todas estas verdades pueden existir simultáneamente“.

Según el registro, los cargos criminales fueron retirados después de que el acusador se negase a testificar. Más tarde le demandó por ello y ambas partes llegaron a un acuerdo al final, declarando inocente a Kobe.

Estas palabras han provocado que Vanessa Bryant saltase, un año después, en contra de la actriz y de otras personas, a través de su cuenta personal de Instagram, pues en ningún momento fue declarado culpable de las acusaciones.

"Tu tweet es falso, insensible, difamatorio y calumnioso del 26/01/20 es vil y perturbador, por no decir más cosas. Un comportamiento como este es parte de la razón por la que hombres negros inocentes van a la cárcelo por delitos que no cometieron. Una acusación no convierte a nadie en culpable. No conoces los hechos del caso", ha respondido la viuda de Kobe.

Pero no solo tuvo que lidiar con los comentarios de la actriz, sino que Vanessa también ha respondido a un tweet que escribió unos días después del trágico suceso la productora de cine Abigail Disney.

"No he dicho nada sobre Kobe hasta ahora porque sentí que debía pasar algo de tiempo antes de intervenir. Pero sí, es hora de que saque el mazo. El hombre era un violador", señaló la productora en aquel momento.

Mientras, Vanessa le ha respondido ahora calcando el mensaje que le ha puesto a Evan Rachel Wood.