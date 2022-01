Victor Manuelle disfruta Panamá: 'Relajándome para pronto sacar música nueva'

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, conocido como "El sonero de la juventud", se tomó unos días de descanso en Panamá.

El cantante hizo varias publicaciones en sus redes sociales donde se aprecia que disfruta de este istmo.

Aunque Víctor Manuelle no especificó que estaba en el país, sus seguidores sí identificaron que era Bocas del Toro.

En el video, sentado en una hamaca y donde se aprecia el relajante paisaje, dice: "No me llamen yo los llamo, ok... No me llamen yo me comunicó".

Al lado de unos de los clips escribió: "Agradecido con Dios por todas sus bendiciones, relajándome para pronto sacar música nueva".

"Así o más relajado, ustedes qué dicen, estoy cerca del agua", dijo en el otro video.

También dijo que necesitaba señal para poder llamar a su nieta, a quien afirma no se le puede esconder.

Como era de esperarse, el puertorriqueño recibió decenas de comentarios de los panameños que de inmediato identificaron el lugar.

Recordemos que, Víctor Manuelle tiene tres nominaciones en Premio Lo Nuestro, evento que se realizará en 7 de febrero.

Hace menos de una semana otro cantante puertorriqueño estuvo de visita en nuestro país: fue Tito "El Bambino", quién también estuvo conociendo la playas de Panamá.

