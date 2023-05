The Weeknd se inspiró en 'drácula' para 'The Idol'

El cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se inspiró en "drácula" para interpretar a su personaje en la serie "The Idol" (HBO), donde estrena su primer gran papel en la pantalla pequeña además de ser su co-creador junto a Sam Levinson ("Euphoria") y Amy Seimetz.

En una rueda de prensa en el Festival de Cannes, donde se estrenaron los dos primeros episodios de este drama sobre la fama y la industria de la música con mucho contenido explícito, Tesfaye aseguró que la referencia más próxima en la que puede pensar para Tedros, el villano al que interpreta, es "drácula".

"¿Me he encontrado a alguien como Tedros (en la industria de la música)? Joder (sic), no creo. Me siento afortunado", añadió el cantante de "Blinding lights" y "Starboy".

Por su parte, Levinson compartió que el "click" final para el personaje ocurrió en el armario de Tesfaye, mientras miraban ropa, y se preguntaron qué pasaría con alguien que tuviera los sueños de The Weeknd, pero sin tener su talento.

La serie, que anoche se llevó una ovación en pie de 5 minutos en el Gran Teatro Lumière, no ha dejado a nadie indiferente en la Croisette, al cumplir todas sus promesas de un relato sórdido y tórrido sobre la fama y la industria musical.

Además de haber participado en su creación, Tesfaye la coprotagoniza junto a Lily-Rose Depp y cuenta con un reparto cargado de estrellas de la televisión y de la música.

"The Idol" aborda la complicada relación entre un manipulador gurú de la autoayuda y dueño de una discoteca, interpretado por Tesfaye, y una ídolo del pop en pleno ascenso (Lily-Rose Depp) con grandes problemas.

La producción viene precedida por varias polémicas relacionadas contenido gráfico y sexual, además de por acusaciones de ambiente tóxico en el rodaje, algo que el equipo ha negado con rotundidad en Cannes.

Su desarrollo también siguió un camino pedregoso, con grandes revisiones creativas y costosas regrabaciones, de acuerdo a la prensa estadounidense.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!