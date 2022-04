Will Smith: Se disparan la ventas de su libro tras su incidente con Chris Rock

Will Smith perdió algunos proyectos a raíz del incidente con Chris Rock en los premios Óscar, no obstante esta polémica le ha dado un empuje a la venta de su libro autobiográfico.

Versión impresa

La revista "Forbes" informó que no todo lo que lleva el nombre del actor ha caído, pues las ventas de su libro autobiográfico han subido en las últimas semanas.

"Will", nombre del libro, fue publicado a finales de 2021 y en el momento tuvo un buen recibimiento por parte del público que estaba interesado en conocer la historia del intérprete del ‘príncipe de Bel Air’.

De hecho, llegó a estar como tercero en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, aunque después de tres meses comenzó a bajar de puestos en la lista hasta desaparecer.

No obstante, esto cambió tras la premiación, pues volvió a tomar el puesto 73 entre los 150 libros más vendidos del momento en la lista de "USA Today", que se renueva semanalmente.

Además, está en el puesto número dos de los libros más vendidos de no ficción, versión online y en papel, de la lista de "The New York Times".

Lo mismo pasa en Amazon, donde el libro de Will Smith entra en el top de ventas. En este sitio puedes encontrarlo en formato de texto, audiolibro y en su versión para Kindle.

Coescrito por Mark Manson, autor de libros de autoayuda, el libro cuenta no solo con las vivencias de Smith desde antes de llegar al estrellato, sino también con los miedos y preocupaciones que lo llevaron a un punto difícil en cuanto a su salud mental.

VEA TAMBIÉN: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sufren una dura pérdida, uno de los mellizos que esperaban murió

"Will" retrata de forma inspiradora la trayectoria del actor tanto en la música como en el cine. Desde que fue criado en el oeste de Filadelfia hasta su camino como estrella de rap y su llegada a Hollywood, recuerda CNN.

Estas memorias son producto de un viaje de introspección en el que Will Smith habla también de la importancia de las emociones que se viven y se digieren al experimentar la presión de actuar en los escenarios más grandes del mundo y de ser un actor reconocido a nivel mundial.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!