Ximena Herrera: 'Buscando a Frida', una joya en su carrera

La actriz Ximena Herrera, la intérprete de Marcela en "Buscando a Frida", describe la producción como una joya o un regalo en su carrera, es una fiel creyente de que los personajes te escogen.

A lo largo de sus 22 años de carrera, Herrera ha hecho castings para algunos personajes y por una u otra razón no ha quedado, sin embargo, con Marcela fue distinto, ya que no daban con la actriz que representara el papel.

Herrera estaba destinada a interpretar a Marcela, le enviaron la sinopsis de la historia del personaje, lo leyó, le encantó y sin titubear aceptó.

Marcela Pons es la madre de Frida, una adolescente de 16 años que desapareció misteriosamente el día del cumpleaños de su padre y esta situación dejará en evidencia que hasta las familias más perfectas tienen oscuros secretos.

El personaje ayudó a Herrera a descubrir cosas que hay dentro de ella. "(…) eso es lo que hacen muchos personajes, te ayudan a conocerte un poco más", contó a Panamá América la actriz, quien, además, describió su personaje como una mujer dulce, cariñosa, inteligente, preparada y maternal.

En todos estos puntos, Herrera se identifica con su personaje e incluso en la parte maternal pese a que no tiene hijos. "(…) yo por más de que no tengo hijos soy una mujer muy maternal, con mis amigos, con mis hermanos, con mis sobrinos; entonces, desde ese lado, sí tenemos cosas en común", confesó.

También hay cosas que la actriz y el personaje no tienen en común, pero Herrera aseguró que en el programa el público lo podrá ir descubriendo, ya que su estrenó fue el 17 de julio, para Latinoamérica, por Telemundo Internacional.

¿Por qué no te debes perder "Buscando a Frida"? La principal razón para no perderse la serie dramática, de acuerdo a Herrera, es la historia, la vio con su familia y les gustó mucho e incluso ella quedó asombrada cuando leyó el guión, cada tres minutos ocurre algo nuevo e inesperado, con personajes que dan un giro de 180° cuando menos lo esperas y el público no está predispuesto a decir "Ay, seguramente va a pasar esto" o "hoy ya pasó esto".

Datos

"Buscando a Frida" es una adaptación moderna del drama chileno "¿Dónde está Elisa?", una historia original de Pablo Illanes que a su vez está inspirada en el caso de la desaparición de la británica Madeleine McCann y del joven chileno Jorge Eduardo Matute Johns.

Además, de Ximena Herrera, la serie cuenta con la actuación de Victoria White como Frida, Eduardo Santamarina, Arap Bethke, Alejandra Barros, Rubén Zamora, Grettell Valdez, Jorge Luis Moreno y Roberto Ballesteros (una aparición especial).

