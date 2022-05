Yailin está haciendo 'una gira de pasar vergüenza en Estados Unidos', según el productor Wilson Tineo Sued

Wilson Tineo Sued, productor y presentador, arremetió contra Yailin “La más viral” en el programa radial dominicano “Directo al Show”, ya que considera que la novia de Anuel AA está pasando pena y vergüenza con su gira por Estados Unidos.

El tour de Georgina Guillermo Díaz, conocida nombre real de la dominicana, inició su gira por diversos clubes en Estados Unidos a finales de abril y el primer show fue lleno completo, además contó con el apoyo de su novio.

Sin embargo, a medida que iban avanzando las fechas, Díaz iba presentando complicaciones, problemas con el audio, su cabello, la pirotecnia y hasta prohibiciones que para algunos eran inauditas, por ejemplo, no entrar a los clubes con cabello de colores.

Las actuaciones de “La más viral” no tiene contento a algunos y eso incluye al presentador del programa “Directo al Show”, quien argumentó que la dominicana no está haciendo una gira artística y aseguró que carece de manejo y talento.

“Mi maldita voz, mi maldita opinión me las respetan. Ustedes quieren que yo diga aquí que ella (Yailin) está haciendo una gira artística. Ella está dando pena por los Estados Unidos”, dijo.

Y agregó: “O un show borrico, una mujer sin ningún tipo de manejo ni dominio ni voz ni nada, ella está haciendo una gira de pasar vergüenza en Estados Unidos, eso no es gira artística”.

La opinión del productor se ha difundido rápidamente por las redes sociales y acumula miles de reproducciones, e incluso muchos concuerdan con él.

“Por fin alguien dice la verdad yo no doy ni medio dólar por algo así”, “Lo primero es que ella no es artista. Que tiene un marido que hace el plus, ok, pero talento ella no tiene para hacer show” y “Totalmente de acuerdo. Quiere venderse como artista y no llega ni a bailarina”, son algunos de los comentarios.

“La más viral” también está nominada a los 50 rostros más bellos de la revista “People”, algo que también ha sido motivo de polémica y algunos consideran que no califica.

El presentador Cristian Casablanca, respondió al cuestionamiento sobre cómo veía a Yailin como nominada, a lo que comentó: “No, no califica... tú estás loco, no califica”.

