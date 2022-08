Yailin supuestamente está embarazada, en proceso de divorcio y sigue sin aparecer en Instagram

Antes de desaparecer de Instagram, Georgina Guillermo, conocida como Yailin “La más viral”, se molestó porque constantemente le inventaban embarazos, sin embargo, tras su ausencia en la red social los rumores de que está en la dulce espera se han intensificado.

De acuerdo a la prensa internacional, especialmente en República Dominicana, afirman que “La más viral” está esperando su primer hijo con Anuel AA, el cual sería el detonante de una supuesta crisis matrimonial que atraviesa la polémica, extravagante e inusual pareja.

Antes de que la pareja se casara por lo civil, el pasado junio, se firmó un acuerdo prenupcial, dicho documento establece que supuestamente no podían salir embarazados por un tiempo determinado.

Presuntamente Anuel AA no está contento con la noticia, algo que ha aumentado las críticas en su contra, ya que ha sido cuestionado por no querer reconocer a su segundo hijo.

Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta trama ha hablado al respecto, silencio que ha dado pie a que incrementen las especulaciones sobre la presunta crisis matrimonial que vive la pareja.

Comúnmente Yailin y Anuel AA son muy activos en las redes sociales, constantemente presumían lujos por doquier.

Polémica

Antes de que Anuel AA y Yailin, de 20 años, se casaran ambos confesaron que deseaban convertirse en padres e incluso aseguraron que lo estaban intentando.

En un breve live, “La más viral” comentó su deseo de convertirse en madre de una niña, sin embargo, aseguró que estaría más que feliz de adentrarse en el mundo de la maternidad, sin importar si se trataba de un niño o niña.

Poco antes de que Yailin desapareciera de las redes sociales lanzó una advertencia. “Les daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado, no lo confirmen ustedes para que no busquen un caso. Ustedes no están preparados para eso; además, al fin al cabo no lo van a mantener. ¿Cuál es el ‘show’ del circo?”, dijo la esposa de Anuel AA.

Sumado a esto, “La más viral” piensa que la mencionan porque su nombre tiene relevancia y genera “números”.

