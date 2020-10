Los rumores de que Yalitza Aparicio podría ser "Pocahontas" están fuertes.

Yalitza Aparicio podría dar vida a "Pocahontas", en una nueva versión de esta historia de Disney, sin embargo, no hay nada confirmado.

La posible actuación de la actriz oaxaqueña en un remake de esta historia que protagoniza la hija mayor de un jefe de un pueblo nativo de América del Norte, va viento en popa, se lee en La Botana.

No obstante, hasta el momento los estudios Disney no se han manifestado al respecto, por lo que solo podrían ser rumores sin sustento.

Tampoco lo ha hecho Yalitza, pero de ser real el rumor, muchos usuarios se han mostrado encantados por la idea, pues creen que no hay mejor opción que la oaxaqueña.

Sin duda sería un gran paso el que una productora tan importante diera el protagónico a una muchacha de orígenes indígenas, además de que Yalitza Aparecio, ya es una personalidad muy conocida internacionalmente, gracias a su participación el "Roma", por cuyo papel de "Cleo" fue nominada a Mejor Actriz, y es una importante activista de la ONU en favor de las minorías, se lee en LA Botana.

No obstante, aún no hay nada claro, de hecho, en muchos medios se decía que la noticia la había dado el New York Times.

Sin embargo, más tarde, The New York Times desmintió haber publicado esa nota y declaró no saber nada al respecto.

A su vez, aunque últimamente Disney se ha dedicado a realizar los live action de sus películas, no ha hablado sobre algún remake de la película de “Pocahontas”.

Amanecerá y veremos si es solo un rumos o Yalitza entra a Disney por la puerta grande.