Yoani Ben se realizó un cambio de 'look': 'Probando un poco con el rubio'

Yoani Ben, quien ganó popularidad luego de su participación en el extinto programa Calle 7, se realizó un cambio de look y el resultado ha asombrado a sus seguidores.

“La Pantera”, como también se le conoce a la modelo, cambió su color de cabello y se decidió por un tono rubio. “Probando un poco con el rubio, me atreví”, escribió.

El resultado ha gustado mucho entre sus seguidores, la fotografía del cambio de look cuenta con más de 16 mil likes y más de 500 comentarios.

En las páginas en las que han posteado la fotografía ha ocurrido lo mismo, a muchos le gustó la nueva apariencia de la colonense, no obstante, algunos hacen énfasis en que luce irreconocible.

“De seguro me pasa al lado y no la reconozco, pero definitivamente se ve espectacular”, “Xuxi, esa app de faceapp está haciendo milagros, pero está rica”, “Cambio de look y de cara porque no la reconocía”, son algunos de los comentarios.

Estos comentarios guardan relación con las cirugías estéticas que se ha realizado “La Pantera”, la más reciente fue una rinoplastia y otros retoques adicionales, el año pasado.

Esta fue la segunda vez que Ben se realizó un procedimiento en la nariz, en 2019, se operó esta área con un reconocido especialista en Ecuador.

Para aquel entonces, también se removió los implantes mamarios, ya que se había lastimado en los juegos extremos que se realizaban en Calle.

Para los últimos retoques que se hizo “La Pantera” optó por uno de los famosos planes todo incluidos y los procedimientos estéticos tuvieron lugar en Colombia.

Ben siempre ha sido criticada por sus cirugías, sin embargo, ella le ha restado importancia y en varias ocasiones ha reiterado que no le importa las críticas y comentarios negativos.

