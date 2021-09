'YosStop' expresa en una nueva carta cuál es su mayor preocupación

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, envió nuevamente un mensaje desde el penal en Santa Martha Acatitla, en donde está privada de su libertad debido a su vinculación a proceso por delitos relacionados con pornografía infantil, para hablar de una de sus preocupaciones más grandes.

Desde su cuenta de Instagram, el novio de la influencer Gerardo González, quien maneja sus redes sociales, compartió en manuscrito en el que YosStop se expresa sobre los perros que vivían con ella hasta el momento de su aprehensión y a los que cariñosamente apoda “ñeñes”.

En la carta, la influencer se expresa con cierta preocupación sobre sus mascotas, especialmente por lo lejos que se encuentra de ellas: “Lo más difícil de estar privada de mi libertad es no poder estar con mi familia, con la gente que amo. Y eso incluye a mis ñeñes hermosos y preciosos”.

“A mis perrijos (sic) de los cuales siempre he sido responsable y han recibido mi amor y protección”, escribió, se lee en una nota de Infobae.

Añade: “Sé que ellos no pueden entender lo que me está pasando, no pueden ver y menos escucharme. Sería maravilloso aunque sea tener eso de ellos”.

También dijo que durante su tiempo en prisión le tejió una bufanda a sus mascotas: “Teodoro, Steewy y Sookie (nombres de los perros), sé que no me pueden leer, pero espero puedan sentir el gran amor que les tengo y lo mucho que los extraño”.

Yoseline Hoffman compartió una foto de uno de sus perros, Teodoro, con la bufanda de colores rojo y dorado que le tejió en el cuello.

YosStop hizo una reflexión a sus seguidores, a quienes aconsejó “aprovechar el momento”.

“Ojalá esta experiencia que estoy viviendo les llegue a más personas. Que valoren su tiempo, en qué lo invierten o quiénes lo invierten. ¿Valió la pena? No sabemos lo que va a pasar la próxima hora. Puede temblar, podemos morir, alguien que quieres puede morir, desaparecer o privarlo de su libertad”, continuó YosStop en la carta más larga que ha escrito hasta el momento.

“¿Por qué?, porque así es la vida. La vida no es justa muchas veces, pero todo lo que pasa es por algo, todo pasa de manera perfecta”, reflexionó.

Finalmente, la youtuber se dirigió directamente a sus fanáticos y les pidió que “abrazaran a las personas que aman”.

