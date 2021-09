Yuri está batallando con las secuelas de la covid-19

Yuri reveló que ha tenido que luchar con graves problemas de salud, ya que la covid-19 le dejó terribles secuelas en el sistema nervioso, por lo que se encuentra en tratamiento.

"Me regresaron algunas secuelas, estoy en tratamiento, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios pude detectarlo a tiempo", expresó Yuri, quien dio positivo a la covid-19 en septiembre de 2020.

Yuri comenzó a sufrir desmayos y constantes dolores de cabeza, finalmente los médicos descubrieron que se trataba de algo llamado disautonomía, que ataca directamente al sistema nervioso, se lee en La Botana.

"La gente no sabe que lo padece y no sabe cómo tratarlo", explicó, por ello, insiste en que las personas busquen ayuda médica, ella acudió con dos neurólogos.

Las secuelas de la covid-19 aparecieron dos meses después, fue entonces cuando empezó a vivir momentos difíciles, presentó ataques de ansiedad, taquicardias y caída del pelo.

Yuri confesó que se sentía tan mal, que pensó que sería mejor no vivir: "Si voy a estar viviendo así, y mi calidad de vida no es tan bonita, señor pues llévame".

"Pero después dije, 'tengo a mi hijo, a mi hija y esposo, no puede ser'. Pero si te desesperas y si tú no estas agarrada de Dios, no sé cómo la gente que tiene esto ha podido seguir", indicó la cantante.



Yuri está tomando sus medicamentos y ya se siente mucho mejor, y aconseja a quienes estén padeciendo secuelas por la covid-19, que no se desesperen y que acudan al médico y seguir el tratamiento para poder superar los síntomas.

